Ротань поддержал военнопленных моряков на матче БК Днепр

Новости спорта: В украинской Суперлиге завершился последний матч в 2018 году.

Днепр принял Политехник (83:68) в заключительном матче украинской Суперлиги в 2018 году.

Баскетбольный поединок посетил бывший капитан днепровского футбольного клуба Руслан Ротань. Экс-полузащитник пришел в футболке в поддержку украинских моряков, которых взяли в плен во время конфликта в Керченском проливе. На ней написано: "FreeUkrainianSailors".

Напомним, Александра Головко отправили в отставку с поста главного тренера сборной Украины U-21. Основным кандидатов на пост наставника молодежной команды является Руслан Ротань.