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Ротань поддержал военнопленных моряков на матче БК Днепр

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Ротань поддержал военнопленных моряков на матче БК Днепр
22:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: В украинской Суперлиге завершился последний матч в 2018 году.

Днепр принял Политехник (83:68) в заключительном матче украинской Суперлиги в 2018 году.

Баскетбольный поединок посетил бывший капитан днепровского футбольного клуба Руслан Ротань. Экс-полузащитник пришел в футболке в поддержку украинских моряков, которых взяли в плен во время конфликта в Керченском проливе. На ней написано: "FreeUkrainianSailors".

 

Напомним, Александра Головко отправили в отставку с поста главного тренера сборной Украины U-21. Основным кандидатов на пост наставника молодежной команды является Руслан Ротань.

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Баскетбол, БК Днепр, Руслан Ротань, Новости баскетбола.
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