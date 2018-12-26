Баскетбол. Капитан сборной Украины покинул испанскую команду

Новости спорта: Испанский Бургос и капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов договорились о расторжении контракта.

О причинах такого решения не сообщается. Таким образом, 31-летний центровой получил статус свободного агента.

В официальном заявлении Бургос поблагодарил Кравцова за работу, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что украинец присоединился к испанскому коллективу в июле 2018 года. С того момента он провел за Бургос 12 матчей, в которых в среднем набирал 6,9 очка и делал 3,8 подбор за 17,3 минуты на паркете.

Отметим, что теперь в чемпионате Испании осталось три украинских баскетболиста - Артем Пустовой из Барселоны, Владимир Герун - Бреоган и Вячеслав Бобров из Гипускоа.