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Михайлюк отличился 2 трехочковыми подряд в матче против чемпионов НБА (Видео)

Михайлюк отличился 2 трехочковыми подряд в матче против чемпионов НБА (Видео)
20:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Святослав Михайлюк провел ударную двухминутку в матче против Голден Стейт Уорриорс.

Украинский защитник американского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в матче против чемпионов НБА "Голден Стейт Уорриорс".

Команда Святослава Михайлюка в этом поединке победила соперника со счетом 127:101, а украинский баскетболист отметился в нем двумя точными трехочковыми. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

"Михайлюк появился на заключительный отрезок матча и, отыграв 1 минуту 50 секунд, успел отметиться двумя точными трехочковыми, а также эффектным кроссовером, после которого потерял равновесие разыгрывающий "Уорриорс" Квин Кук", - говорится в сообщении.

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Все по теме:

Баскетбол, Видео, БК Лос-Анджелес Лейкерс, Святослав Михайлюк, БК Голден Стейт Уорриорс.
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