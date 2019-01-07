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Миннесота уволила тренера после разгрома Лейкерс Михайлюка в НБА

Миннесота уволила тренера после разгрома Лейкерс Михайлюка в НБА
09:55 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Результаты команды не устроили руководство клуба.

«Миннесота Тимбервулвз» прекратила сотрудничество с главным тренером Томом Тибодо. Как сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, руководство клуба уволило специалиста сразу после разгромной победы команды над «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:86).

Отметим, что с «Миннесотой» Тибодо работал с 2016 года. Он сумел вывести команду в плей-офф впервые за 14 лет. Предполагается, что Тибодо может заменить экс-тренер «Чикаго» Фред Хойберг.

Лейкерс с Михайлюком разгромлены в Миннесоте

В этом сезоне «Тимбервулвз» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА с соотношением побед и поражений 19-21.

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Баскетбол, НБА, БК Миннесота, Том Тибодо, Новости баскетбола.
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