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НБА оштрафовала Хардена за критику арбитра

НБА оштрафовала Хардена за критику арбитра
02:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Джеймса Хардена наказали за его недовольство судейскими решениями в матче с Лейкерс.

После матча против Лейкерс защитник Хьюстона Джеймс Харден высказал свое недовльство работой судьи Скотта Фостера, назвав его "грубым и выскокомерным".

Харден также высказал уверенность в том, что судья испытывает к нему личную неприязнь.

За проявленное отношение к судье НБА оштрафовала Хардена на 25 тысяч долларов, сообщает USA Today.

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Напомним, что матч Хьюстона против Лейкерс 22 февраля завершился победой "озерников" 111:106.

В матче против Голден Стэйт Рокетс выиграл со счетом 118:112, но Харден не принимал участия в поединке.

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Баскетбол, НБА, БК Хьюстон, Новости баскетбола, Джеймс Харден.
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