Лень набрал 12 очков в победном матче Атланты в НБА

Новости спорта: Украинский центровой Алексей Лень помог своей команде победить в матче НБА.

Центровой Атланта Хокс Алексей Лень принял участие в победном матче своей команды против Юта Джаз.

Украинец провел на площадке почти 18 минут, за это время отметившись 12 очками, 6 подборами и 2 передачами, показав пятую результативность в команде.

Хокс удерживают 12-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В ночь на воскресенье, 24 марта, их ожидает матч с Филадельфией.

Обзор матча:

Атланта Хокс (25-48) — Юта Джаз (42-30) 117:114 (29:28, 36:26, 21:37, 31:23)

Атланта: Янг (23 + 11 передач), Дедмон (18), Хертер (14), Принс (13), Лэнь (12 + 6 подборов + 2 передачи), Бэйзмор (12), Винс Картер (10)

Юта: Митчелл (34), Рубио (17), Фэйворс (15 + 15 подборов), Инглс (13), Гобер (12 + 11 подборов), О’Нил (10)