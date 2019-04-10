Мэджик Джонсон покинул пост президента Лейкерс

До старта матча Лос-Анджелес Лейкерс с Портленд Трэйл Блэйзерс президент первых Мэджик Джонсон заявил о своем уходе из клуба.
В течении своей карьеры уже экс-президент клуба стал пятикратным чемпионом НБА и три раза получал звание MVP сезона.
Так же, стоит отметить, что Джонсон стал победителем Олимпийских Игр 1992 года в составе сборной США.
На посту президента Джонсон пробыл 2 года и принял решение покинуть клуб.
Напомним, ранее лидер Лейкерс ЛеБрон прокомментировал игру команды в текущем сезоне.