Мэджик Джонсон покинул пост президента Лейкерс

Новости спорта: Об этом сообщает официальный сайт НБА.

До старта матча Лос-Анджелес Лейкерс с Портленд Трэйл Блэйзерс президент первых Мэджик Джонсон заявил о своем уходе из клуба.

В течении своей карьеры уже экс-президент клуба стал пятикратным чемпионом НБА и три раза получал звание MVP сезона.

Так же, стоит отметить, что Джонсон стал победителем Олимпийских Игр 1992 года в составе сборной США.

На посту президента Джонсон пробыл 2 года и принял решение покинуть клуб.

Напомним, ранее лидер Лейкерс ЛеБрон прокомментировал игру команды в текущем сезоне.