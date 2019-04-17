Лидер Черкасских Мавп переехал в Грецию

Новости спорта: Защитник Черкасских Мавп Брэндон Янг покинул украинскую Суперлигу.

Черкасские Мавпы на официальном уровне подтвердили, что Янг уехал из Украины и подписал краткосрочное соглашение с грецким Лаврио.

Янг уже успел провести первый матч в Лаврио после третьего возвращения в команду – американский легионер набрал 20 очков, а его новая команда обыграла Холаргос (76:69).

Янг в прошлом сезоне в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 18,1 очка и 5,6 передачи. В играх Кубка Европы ФИБА американец был не так эффективен – 12,2 очка и 4,7 передачи в среднем за матч.

Янг досрочно покинул Черкасские Мавпы из-за раннего вылета клуба из плей-офф Суперлиги. Прошлогодний чемпион в 1/4 финала в решающем матче уступил Запорожью и завершил сезон.