Болонья - победитель баскетбольной Лиги чемпионов

Новости спорта: В матче за третье место «Антверпен» обыграл «Бамберг».

«Виртус Болонья» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-2018/19. В финале итальянский коллектив переиграл «Иберостар Тенерифе». Итальянская команда с же первой четверти захватила инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 12 очков. Второй игровой отрезок также остался за итальянцами, увеличившими свой отрыв до 14 очков.

После перерыва «Иберостар Тенерифе» удалось выравнять положение на площадке, сведя третью четверть вничью. Заключительный игровой отрезок остался за испанцами, но на итоговый результат это не повлияло.

Лига чемпионов FIBA. Финал

«Болонья» – «Тенерифе» 73:61 (20:8, 18:16, 20:20, 15:17)

«Болонья»: Пантер (26 + 7 подборов), Мбайе (16), Арадори (9 + 3 перехвата), Чалмерс (8). Главный тренер: Саша Джорджевич

«Тенерифе»: Абромайтис (18 + 8 подборов), Айверсон (11 + 9 подборов), Бейран (9 + 7 подборов + 4 перехвата), Бассас (5). Главный тренер: Чус Видорретта.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 26 очков. В составе гостей отличился Тим Абромайтис, набравший 18 очков.

В матче за третье место «Антверпен» победил «Бамберг» со счетом 72:58.

Напомним, «Валенсия» четвертый раз в истории выиграла Еврокубок.