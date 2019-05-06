НБА: результаты матчей плей-офф 5 мая

Новости спорта: Торонто и Денвер сравнивают счет в своих сериях.

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26).

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 39 очков и собрал 14 подборов. В активе Марка Газоля 16 очков.

Самым результативным в составе «Сиксерс» стал защитник Джимми Батлер, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов. 19 очков набрал Джей Джей Редик, 16 — у Тобиаса Харриса.

Таким образом, «Торонто» сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 2-2. Пятая встреча состоится 8 мая и пройдёт в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена». Начало встречи — в 3:00.

Филадельфия - Торонто - 96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26)

Филадельфия: Батлер - 29, Редик - 19, Харрис - 16, Эмбиид - 11, Симмонс - 10, Эннис - 9, Монро - 2.

Торонто: Ленард - 39, Марк Газоль - 16, Лаури - 14, Ибака - 12, Грин - 11, Сиакам - 9.

Счет в серии - 2:2.

В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода-центр» и завершилась со счётом 116:112 (29:33, 28:30, 27:14, 32:35) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей, на счету которого 34 очка. Трипл-дабл в составе победителей оформил центровой Никола Йокич (21 очко, 12 подборов, 11 передач). Дабл-даблом из 21 очка и 10 подборов отметился Пол Миллсэп.

Таким образом, «Денвер» сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча команд состоится 8 мая в Денвере на арене «Пепси-центр». Начало встречи — в 5:30.

Портленд - Денвер - 112:116 (33:29, 30:28, 14:27, 35:32)

Портленд: Макколлум - 29, Лиллард - 28, Амину - 19, Карри - 16, Худ - 7, Кантер - 5, Харклесс - 4, Коллинс - 4.

Денвер: Маррей - 34, Йокич - 21, Миллсэп - 21, Харрис - 14, Бартон - 11, Бисли - 6, Пламли - 4, Крэйг - 3, Моррис - 2.

Счет в серии - 2:2.