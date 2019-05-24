Дюрант и Казинс не помогут Голден Стэйт в финале НБА

Новости спорта: На данный момент маловероятно, что Дюрант будет играть в начале финальной серии.

Американский форвард Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюарнт не сможет сыграть в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.

30-летний игрок из-за растяжения правой голени находится в лазарете с 9 мая и все еще восстанавливается от травмы.

В официальном заявлении команды из Окленда утверждается, что на сегодняшний день маловероятно, что Кевин сможет помочь команде в начале финальной серии, однако возможно, что он снова вернется в игру в какой-то момент серии.

Но это не единственная проблема калифорнийской команды, ведь до сих пор еще не восстановился американский центровой Демакрус Казинс. 28-летний баскетболист разорвал левую четырехглавую мышцу 16 апреля. Игрок уже начал тренироваться в общей группе и, как ожидается, тоже вернется а каком-то этапе финальной серии.

Отметим, некоторые эксперты считают, что Голден Стэйт выглядит лучше без Кевина Дюранта.

Также напомним, что в Восточной конференции за второе место в финальной серии сражаются Торонто Рэпторс и Милуоки Бакс (счет в серии - 3-2).