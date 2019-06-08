Торонто вновь победил Голден Стэйт в финальной серии НБА

Новости спорта: Рэпторз находятся в шаге от чемпионства.

В четвертом матче финальной серии НБА Голден Стэйт Уорриорз дома принимал Торонто Рэпторс. Встреча завершилась со счетом 105:92 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард Торонто Кавай Леонард, набрав 36 очков и совершив 12 подборов.

Благодаря этой победе Торонто увеличил отрыв от Уорриорз и теперь ведет в серии со счетом 3:1. Для чемпионства Рэпторз необходимо выиграть следующий матч. Пятый поединок серии состоится в Торонто 11 июня.

Обзор:

Голден Стэйт – Торонто 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)