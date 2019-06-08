Скачать
Суббота, 08.06.2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Торонто вновь победил Голден Стэйт в финальной серии НБА

Торонто вновь победил Голден Стэйт в финальной серии НБА
08:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Рэпторз находятся в шаге от чемпионства.

В четвертом матче финальной серии НБА Голден Стэйт Уорриорз дома принимал Торонто Рэпторс. Встреча завершилась со счетом 105:92 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард Торонто Кавай Леонард, набрав 36 очков и совершив 12 подборов.

Благодаря этой победе Торонто увеличил отрыв от Уорриорз и теперь ведет в серии со счетом 3:1. Для чемпионства Рэпторз необходимо выиграть следующий матч. Пятый поединок серии состоится в Торонто 11 июня.

Обзор:

Голден Стэйт – Торонто 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Торонто, БК Голден Стэйт, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
02 Назван еще один претендент на пост наставника Шахтера
03 Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020
04 Колумбия - Украина: слова Петракова после матча ЧМ-2019
05 Список Зидана: кто уйдет из Реала этим летом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь