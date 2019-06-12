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Женская сборная Украины по баскетболу U-18 проведет спарринг со студентками

Женская сборная Украины по баскетболу U-18 проведет спарринг со студентками
17:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Сегодня, 12 июня, в рамках подготовки к ЧЕ-2019 среди игроков до 18 лет подопечные Александра Пидлужняка проведут товарищеский матч против женской студенческой сборной Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

После этого команда проведет две контрольные встречи со сверстниками из Беларуси. Спарринги пройдут 15 и 16 июня в Минске.

Напомним, в Пуще-Водице с 1 июня под руководством Александра Пидлужняка к ЧЕ-2019 U-18 готовятся 22 баскетболистки: Анна Бакал, Лидия Джус, Анастасия Диберт, Вера Черкасская, Елизавета Кушнир, Анна Оноприйчук, Диана Березовая, Марина Свентицкая, Дарья Дубнюк, Ярослава Иванюк, Владислава Киба, Анастасия Кучеренок, Елена Таргонская, Татьяна Дулина, Наталия Денисенко, Анастасия Ковтун, Яна Самур, Ева Старушко, Вероника Космач, Анна Мартыненко, Елена Попова, Мирослава Топчий.

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Чемпионат Европы U-18 (Дивизион Б) состоится 5 - 14 июля в Скопье (Македония). Соперницами украинок в группе D станут сборные Швеции, Нидерландов, Люксембурга, Великобритании, Албании.

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