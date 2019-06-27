Кевин Дюрант отклонил опцию продления контракта с Голден Стэйт

Новости спорта: Форвард Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант отказался от опции продления контракта с клубом на сезон-2019/20 и станет неограниченно свободным агентом.

По информации ESPN, в настоящий момент баскетболист находится в Нью-Йорке, где изучает различные варианты продолжения карьеры.

В его контракте с командой была опция игрока на сезон-2019/20 стоимостью $ 31,5 млн, однако Дюрант принял решение не использовать её.

Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.

Кевин Дюрант выступает в составе "Голден Стэйт Уорриорз" с 2016 года. За это время он дважды завоёвывал титул чемпиона НБА. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи в среднем.