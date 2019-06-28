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Женская сборная Украины стартовала на Евробаскете с поражения от Испании

Женская сборная Украины стартовала на Евробаскете с поражения от Испании
07:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:

Женская сборная Украины потерпела поражение от Испании в стартовом матче Евробаскета.

Лучший результат в составе украинок показала форвард Алина Ягупова, на счету которой 38 очков, а также 6 подборов и 7 передач.

Феноменальная игра Ягуповой:

В параллельном матче группы Великобритания обыграла Латвию. Таким образом, украинки после первого тура занимают последнее, четвертое место в квартете А.

Завтра, 28 июля, сборная Украины сыграет с представительницами Латвии.

Женский Евробаскет. Групповой этап. 1-й тур

Украина — Испания 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19)

Украина: Ягупова (38 + 6 подборов + 7 передач), Ольховик (10), Белоцерковская (9), Удоденко (9 + 6 подборов)

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу, Сборная Испании по баскетболу, Евробаскет-2019.
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