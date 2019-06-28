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ЛеБрон уступит свой номер в Лейкерс Энтони Дэвису

ЛеБрон уступит свой номер в Лейкерс Энтони Дэвису
08:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: ЛеБрон Джеймс отдаст новичку калифорнийцев Энтони Дэвису 23-й номер.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс отдаст новичку калифорнийцев Энтони Дэвису 23-й номер. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Дэвис перейдет в Лейкерс из Нью-Орлеан Пеликанс в обмен на Брэндона Ингрэма. Энтони на протяжении всей карьеры использовал только 23-й номер.

Сообщается, что сам ЛеБрон вернется к шестому номеру, под которым ранее выступал в Майами.

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Руководство Лейкерс уже оповещено о намерении Джеймса сменить номер. Пока неизвестно, почему ЛеБрон принял такое решение.

Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе привел в восторг ЛеБрона подарком 1984 года.

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Баскетбол, НБА, Энтони Дэвис, Леброн Джеймс, Новости баскетбола.
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