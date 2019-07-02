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Адетокумбо включен в заявку сборной Греции на ЧМ-2019

Адетокумбо включен в заявку сборной Греции на ЧМ-2019
13:24 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: "Эллины" огласили предварительный список на первенство в Китае.

Сборная Греции по баскетболу огласила предварительный состав, который отправится на ЧМ-2019 в Китай.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо воссоединится вместе со своими братьями Танасисом и Костасом в одной команде. Полный список выглядит следующим образом.

Яннис Атинаю, Яннис Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Костас Адетокумбо, Панайотис Василопулос, Ник Калатес, Антониос Кониарис, Яннис Ларенцакис, Вангелис Манцарис, Динос Митоглу, Яннис Бурусис, Тайлер Дорси, Георгиос Папаяннис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Гиоргос Принтезис, Христос Салострос, Костас Слукас.

Свои расширенные списки уже озвучили команды Литвы, Сербии и США и Франции.Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, ЧМ-2019 по баскетболу, Сборная Греции по баскетболу, Яннис Адетокумбо.
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