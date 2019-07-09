Скачать
Вторник, 09.07.2019
Сборная Украины по баскетболу официально возглавил латвиец Багатскис
Сборная Украины по баскетболу официально возглавил латвиец Багатскис
Нуньес - Холм. Видео боя
Нуньес - Холм. Видео боя
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Женская сборная США - чемпион мира по футболу 2019
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)
Бразилия - Перу: обзор финального матча Копа Америка (Видео)

Сборная Украины по баскетболу пробилась в полуфинал Универсиады

Сборная Украины по баскетболу пробилась в полуфинал Универсиады
07:30 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта: В тяжелом матче была обыграна канадская команда.

Вчера, 8 июля, украинская национальная команда по баскетбола вышла в 1/4 финала Универсиады-2019 в итальянском Неаполе сборную Канаду со счетом 82:80.

Канада - Украина - 80:82

Украина: Павлов 31 + 7 подборов, Мироненко 11, Марченко 10 + 5 подборов, Зотов 10 + 3 подбора + 3 передачи, Петров 9 + 13 подборов + 3 передачи, Ткаченко 6, Кондраков 5, Сидоров 0 + 6 подборов + 2 передачи, Ковалев 0 + 2 подбора, Прокопенко 0, Горобченко 0

В 1/2 финала "желто-синие" будут играть с Австралией.

Отметим, что австралийцы в четвертьфинале победили Аргентину со счетом 73:64.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу, Универсиада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определились соперница Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона
02 Ушел из жизни президент MMA Pro Ukraine Мурашковский
03 Халеп остановила 15-летнюю сенсацию Уимблдона
04 Днепр-1 подписал контракт с канадским нападающим
05 Федерер хочет сделать паузу после Уимблдона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь