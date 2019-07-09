Сборная Украины по баскетболу пробилась в полуфинал Универсиады

Новости спорта: В тяжелом матче была обыграна канадская команда.

Вчера, 8 июля, украинская национальная команда по баскетбола вышла в 1/4 финала Универсиады-2019 в итальянском Неаполе сборную Канаду со счетом 82:80.

Канада - Украина - 80:82

Украина: Павлов 31 + 7 подборов, Мироненко 11, Марченко 10 + 5 подборов, Зотов 10 + 3 подбора + 3 передачи, Петров 9 + 13 подборов + 3 передачи, Ткаченко 6, Кондраков 5, Сидоров 0 + 6 подборов + 2 передачи, Ковалев 0 + 2 подбора, Прокопенко 0, Горобченко 0

В 1/2 финала "желто-синие" будут играть с Австралией.

Отметим, что австралийцы в четвертьфинале победили Аргентину со счетом 73:64.