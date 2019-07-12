Баскетбольная сборная Украины уступила США в финале Универсиады

Новости спорта: Баскетбольная сборная Украины проиграла команде США в финале Универсиады.

Баскетбольная сборная Украины проиграла команде США в финале Универсиады.

После первого периода американцы обеспечили себе 13-очковое преимущество, а по итогу второй четверти прибавили еще 12 пунктов разницы. Команде Виталия Степановского удалось выиграть последующие две четверти, однако разница оказалась слишком незначительной.

Самым результативным игроком встречи в составе Украины снова стал форвард Химика Сергей Павлов, набравший сегодня 15 очков.

Напомним, в полуфинале соревнований в Неаполе украинцы обыграли Австралию (82:80), а до того с аналогичным счетом переиграли Канаду.

Универсиада-2019. Финал

США — Украина 85:63 (28:15, 20:8, 16:18, 21:22)

Украина: Павлов (15), Зотов (14), Кондраков (11), Петров (10), Сидоров (4), Ткаченко (3), Марченко (3)