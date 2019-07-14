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Энтони Дэвис представлен в качестве игрока Лейкерс

Энтони Дэвис представлен в качестве игрока Лейкерс
09:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня состоялась презентация форварда Энтони Дэвиса в качестве новичка Лейкерс

Сегодня состоялась презентация форварда Энтони Дэвиса в качестве новичка Лейкерс, сообщает официальный Twitter-аккаунт НБА.

Главной интригой был игровой номер Дэвиса. Леброн Джеймс был готов отдать звездному новичку своей команды 23-й номер, но в итоге Энтони Дэвис будет защищать цвета Лейкерс под цифрой «3» на своей спине.

Напомним, что Нью-Орлеан Пеликанс получит за Дэвиса защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, форварда Брэндона Ингрэма, а также три будущих пика первого раунда.

Ранее стало известно, что Озерные подпишут ДеМаркуса Казинса и договорились о продлении контракта с Рэджоном Рондо.

Минувший сезон Лейкерс завершили на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, в шестой раз подряд оставшись без плей-офф. С нового сезона команду возглавит Фрэнк Вогель, сменив на посту главного тренера уволенного Люка Уолтона.

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Баскетбол, НБА, Энтони Дэвис, Новости баскетбола.
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