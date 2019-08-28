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Чемпион НБА переходит в китайский чемпионат

Чемпион НБА переходит в китайский чемпионат
15:09 Сегодня Телеграф Спортарена

Новости спорта:Экс-одноклубник Алексея Леня перешел в Бэйцин Дакс.

Защитник Джереми Лин продолжит карьеру в китайском Бэйцзин Дакс. Об этом сообщил сам баскетболист в Instagram.

Минувший сезон 31-летний Лин начинал в Атланте Хокс, после чего перебрался в Торонто Рэпторс, вместе с которым и стал чемпионом НБА. Джереми сыграл в 23 поединках регулярного чемпионата за канадскую команду в среднем за матч набирая 7 очков, делая 2,6 ассиста и 2,2 подбора. В плей-офф — 1,1 очка, 0,4 ассиста и 0,5 подбора в среднем за 3,4 минуты на площадке.

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В течение карьеры Лин также играл за Голден Стэйт Уорриорз, Нью-Йорк Никс, Хьюстон Рокетс, Лос-Анджелес Лейкерс, Шарлотт Хорнетс, Бруклин Нетс.

По итогам прошлого сезона Бэйцзин Дакс вышли в плей-офф чемпионата Китая, где уступили в 1/4 финала Шэньчжэню.

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Все по теме:

НБА, Джереми Лин, Леброн Джеймс, Алексей Лэнь, Аталнта Хоукс.
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