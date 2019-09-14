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Легенда немецкого баскетбола получил должность в ФИБА

Легенда немецкого баскетбола получил должность в ФИБА
11:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-звезда Даллас Маверикс Дирк Новицки назначен главой комиссии игроков ФИБА.

Бывший капитан сборной Германии по баскетболу Дирк Новицки получил должность в структуре ФИБА.

Немец возглавил комиссию по правам игроков в Международной федерации баскетбола. 

К слову, это не единственная должность, которую он получил. Легенда Далласа вошел в состав центрального совета федерации, где с ним также будут обсуждать разные вопросы еще 24 выборных члена.

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Стоит отметить, до Новицки комиссию игроков возглавлял другой экс-представитель НБА Владе Дивац. 

Дирк завершил карьеру только этим летом, до этого он 21 сезон играл в Национальной баскетбольной ассоциации, где становился чемпионом и получал приз лучшему игроку сезона. 

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Дирк Новицки, ФИБА, Новости баскетбола, Чемпионат мира по баскетболу.
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