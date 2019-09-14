Легенда немецкого баскетбола получил должность в ФИБА

Новости спорта:Экс-звезда Даллас Маверикс Дирк Новицки назначен главой комиссии игроков ФИБА.

Бывший капитан сборной Германии по баскетболу Дирк Новицки получил должность в структуре ФИБА.

Немец возглавил комиссию по правам игроков в Международной федерации баскетбола.

К слову, это не единственная должность, которую он получил. Легенда Далласа вошел в состав центрального совета федерации, где с ним также будут обсуждать разные вопросы еще 24 выборных члена.

Стоит отметить, до Новицки комиссию игроков возглавлял другой экс-представитель НБА Владе Дивац.

Дирк завершил карьеру только этим летом, до этого он 21 сезон играл в Национальной баскетбольной ассоциации, где становился чемпионом и получал приз лучшему игроку сезона.