БК Лейкерс потеряли своего лидера

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма может пропустить неопределенный срок из-за травмы.
Как сообщает ESPN, 24-летний баскетболист покинул расположение клуба из-за стрессовой реакции в левой стопе. Напомним, что Кузма получил травму в лагере сборной США, когда готовился до чемпионата мира.
Отмечается, что Кузма пройдет МРТ обследование после турне «Лейкерс» по Китаю, которое пройдет 12-13 октября. Скорее всего, баскетболист пропустит тренировочный лагерь команды и рискует не сыграть на старте сезона.
Ранее центровой «Лейкерс» Демаркус Казинс порвал кресты и выбыл на весь сезон.