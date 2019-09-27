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БК Лейкерс потеряли своего лидера

БК Лейкерс потеряли своего лидера
12:42 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:У молодого форварда Кайла Кузма травма ступни.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма может пропустить неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает ESPN, 24-летний баскетболист покинул расположение клуба из-за стрессовой реакции в левой стопе. Напомним, что Кузма получил травму в лагере сборной США, когда готовился до чемпионата мира.

Отмечается, что Кузма пройдет МРТ обследование после турне «Лейкерс» по Китаю, которое пройдет 12-13 октября. Скорее всего, баскетболист пропустит тренировочный лагерь команды и рискует не сыграть на старте сезона.

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Ранее центровой «Лейкерс» Демаркус Казинс порвал кресты и выбыл на весь сезон.

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Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Новости баскетбола, Кайл Кузма.
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