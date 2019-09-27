БК Лейкерс потеряли своего лидера

Новости спорта:У молодого форварда Кайла Кузма травма ступни.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма может пропустить неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает ESPN, 24-летний баскетболист покинул расположение клуба из-за стрессовой реакции в левой стопе. Напомним, что Кузма получил травму в лагере сборной США, когда готовился до чемпионата мира.

Отмечается, что Кузма пройдет МРТ обследование после турне «Лейкерс» по Китаю, которое пройдет 12-13 октября. Скорее всего, баскетболист пропустит тренировочный лагерь команды и рискует не сыграть на старте сезона.

Ранее центровой «Лейкерс» Демаркус Казинс порвал кресты и выбыл на весь сезон.