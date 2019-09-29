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Историческая победа: Прометей ударно дебютировал в Суперлиге (Видео)

Историческая победа: Прометей ударно дебютировал в Суперлиге (Видео)
08:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Клуб из Каменского "Прометей" обыграл "Запорожье" 98:89.

"Прометей" из Каменского дебютировал в баскетбольной Суперлиге с победы, обыграв на своей площадке "Запорожье" 98:89.

"Прометей" проиграл бронзовому призеру прошлого чемпионата только первую четверть. Далее хозяева выровняли игру и вырвали победу за счет лучшей точности на последних минутах. 98:89 - первая победа "Прометея" в Суперлиге.

Самыми результативными в матче стали легионеры. Рэнди Калпеппер ("Прометей") набрал 24 очка, а Брэндон Рэндольф ("Запорожье") - 21.

Видео матча:

Днепр - Харьковские Соколы: видео топ-моментов матча

Напомним, в матче-открытии нового сезона Суперлиги "Днепр" обыграл "Харьковских Соколов" 95:57.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, БК Запорожье, БК Прометей, Прометей - Запорожье.
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