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МБК Николаев размялся на любителях перед стартом Суперлиги

МБК Николаев размялся на любителях перед стартом Суперлиги
12:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:За команду дебютировали два американских легионера.

МБК Николаев выиграл два товарищеских матча с криворожским КНУ-КДПУ накануне старта команды в регулярном чемпионате украинской Суперлиги.

В первом матче, который состоялся в понедельник, 30 сентября, корабелы выиграли с разницей в 9 пунктов, а лучшую результативность в команде показал форвард Сергей Приймак — 15 очков.

Вчера, 1 октября, Николаев выиграл с разницей всего в 3 пункта, а блистал теперь уже Максим Луценко с 28 набранными пунктами.

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Также за команду дебютировали американские легионеры Давелл Роби и Кервин Бристол.

Напомним, перед стартом чемпионата Николаев могли отстранить от участия в новом сезоне Суперлиги из-за проблем с финансами, которые клубу удалось решить.

Николаев стартует в регулярном чемпионате в пятницу, 4 октября, выездным матчем против Запорожья.

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Баскетбол, Суперлига, МБК Николаев, Новости баскетбола, КНУ-КДПУ.
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