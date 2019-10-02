МБК Николаев размялся на любителях перед стартом Суперлиги

Новости спорта:За команду дебютировали два американских легионера.

МБК Николаев выиграл два товарищеских матча с криворожским КНУ-КДПУ накануне старта команды в регулярном чемпионате украинской Суперлиги.

В первом матче, который состоялся в понедельник, 30 сентября, корабелы выиграли с разницей в 9 пунктов, а лучшую результативность в команде показал форвард Сергей Приймак — 15 очков.

Вчера, 1 октября, Николаев выиграл с разницей всего в 3 пункта, а блистал теперь уже Максим Луценко с 28 набранными пунктами.

Также за команду дебютировали американские легионеры Давелл Роби и Кервин Бристол.

Напомним, перед стартом чемпионата Николаев могли отстранить от участия в новом сезоне Суперлиги из-за проблем с финансами, которые клубу удалось решить.

Николаев стартует в регулярном чемпионате в пятницу, 4 октября, выездным матчем против Запорожья.