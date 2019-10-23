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Клуб Суперлиги покинул баскетболист

Клуб Суперлиги покинул баскетболист
13:33 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Бронзовый призер суперлиги принял решение расстаться с легионером.

Американский форвард Ламонтре Харрис покинул БК “Запорожье”. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

24-летний легионер провел в составе запорожцев 6 матчей в регулярном чемпионате Суперлиги, набирая 9 очков и делая 5 подбора в среднем за 18 минут на площадке.

После 6 сыгранных матчей запорожцы имеют в активе две победы, проиграв на прошлой неделе оба домашних поединка регулярного чемпионата.

Стоит отметить, что сегодня рокировку в составе провела и БК Одесса, которая подписала экс-игрока сборной Канады.

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Суперлига, ФБУ, Новости баскетбола, БК Запорожье, Ламонте Харрис.
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