Алексей Лень получил травму

Новости спорта:Украинский центровой Аталанты пропустит несколько матчей.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь получил ушиб ребра, сообщает журналист The Athletic Крис Киршнер.

Лэнь получил повреждение в начале недели, но это не мешало ему выходить на площадку.

Ожидается, что проблема не является серьезной, однако участие Лэня в ближайших матче регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии" под вопросом.

Алексей провел за "Хоукс" два матча в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 3,5 очка, делал 5 подборов и 1 передачу при точности 22,2% с игры и 25% из-за дуги.