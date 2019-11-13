Форвард Черкасских Мавп признан MVP недели в Суперлиге

Новости спорта:Дион Райт признан лучшим игроком недели в Суперлиге.

Форвард Черкасских Мавп Дион Райт признан лучшим игроком недели в Суперлиге, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В матче против Николаева американец набрал 27 очков и совершил 8 подборов, тем самым помог своей команде одержать победу со счетом 76:68.

Через два дня Черкасские Мавпы сыграют против Киев-Баскета в первом матче в Кубке Украины.

Кроме Райта, в символическую сборную тура Суперлиги попали Айзея Уильямс (Химик), Максим Луценко (Николаев), Иссуф Санон (Днепр) и Майк Холлоуэй (Одесса).