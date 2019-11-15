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Одесса обыграла Прометей в Кубке Украины

Одесса обыграла Прометей в Кубке Украины
20:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:БК Одесса сенсационно обыграла Прометей.

В первом матче 1/8 финала Кубка Украины лидер Суперлиги Прометей уступил Одессе на своей площадке.

Прометей (Каменское) — Одесса 70:76 (20:22, 17:12, 17:22, 16:20)

Прометей: Лукашов (17 + 8 подборов), Майерс (15), Трент (14 + 7 подборов + 6 передач),

Одесса: Мэйси (27 + 5 передач), Холлоуэй (14), Артамонов (8 + 5 подборов), Браун (8 + 7 подборов)

Проиграв первую четверть, хозяева ушли на большой перерыв при преимуществе в три очка, но вскоре уступили одесситам две заключительных четверти.

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Самым результативным баскетболистом встречи стал легионер Одессы Брюс Мэйси, набравший 27 очков. В составе Прометея с 17 очками лучшим стал Денис Лукашов.

В рамках завтрашнего игрового дня состоятся еще пять матчей Кубка Украины.

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Одесса, Баскетбол, Прометей, Кубок Украины, ФБУ, Новости спорта.
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