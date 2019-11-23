Все действия Михайлюка и Леня в их личной встрече (Видео)

Новости спорта:Михайлюк и Лень отлично показали себя в "украинском" дерби в НБА.

В матче регулярного сезона атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк и центровой "Атланта Хоукс" Алексей Лэнь сыграли друг против друга в матче регулярного чемпионата НБА. "Детройт" победил со счетом 128:103.

Михайлюк провел на площадке 31 минуту, набрав 5 очков (2/5 с игры), 4 передачи, 1 подбор, 2 перехвата при 2 потерях и 1 персональном замечании.

Лэнь за 15 минут на паркете записал себе в актив 12 очков (5/7 с игры), 3 подбора, 1 передачу, 1 блок-шот, 1 перехват при 2 потерях и 3 фолах.