Три игрока сборной Греции отказались играть под руководством нового тренера

Игроки «Олимпиакоса» Гиоргос Принтезис, Костас Папаниколау и Антонис Кониарис объявили о том, что не будут играть за сборную Греции под руководством главного тренера Рика Питино.
Представители «Олимпиакоса» написали письмо в греческую федерацию, назвав ситуацию «токсичной».
Принтезис, Папаниколау и Кониарис отметили, что встречались с Питино после его назначения на пост тренера сборной. Им было сказано, что специалист не вернется в «Панатинаикос», но позже он снова возглавил команду.
Греция следующим летом сыграет в олимпийской квалификации.