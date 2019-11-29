Три игрока сборной Греции отказались играть под руководством нового тренера

Новости спорта:Известного американского тренера не воспринимают лидеры сборной Греции.

Игроки «Олимпиакоса» Гиоргос Принтезис, Костас Папаниколау и Антонис Кониарис объявили о том, что не будут играть за сборную Греции под руководством главного тренера Рика Питино.

Представители «Олимпиакоса» написали письмо в греческую федерацию, назвав ситуацию «токсичной».

Принтезис, Папаниколау и Кониарис отметили, что встречались с Питино после его назначения на пост тренера сборной. Им было сказано, что специалист не вернется в «Панатинаикос», но позже он снова возглавил команду.

Греция следующим летом сыграет в олимпийской квалификации.