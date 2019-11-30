Одесса сумела победить Химик на своем паркете

Новости спорта:Действующий чемпион потерпел третье поражение в сезоне.

БК Одесса дома сумел победить чемпиона Украины южненский Химик, взяв реванш за поражение в первом круге Суперлиги — 86:73.

Южненцы уверенно отыграли первую четверть, набрав 30 очков и получив преимущество, однако затем южненцы проиграли в каждом из последующих отрезков игры.

Отметим, что в последней четверти Одесса и вовсе обыграла Химик со счетом 14:5. На концовку игры действующих чемпионов не хватило.

Одесса с 13 очками находится на пятом месте турнирной таблицы, а Химик, потерпевший сегодня третье поражение в рамках чемпионата, занимает третью строчку (15 очков).