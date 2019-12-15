Новости спорта:Днепр продолжил побеждать во внутреннем чемпионате.

Днепр дома обыграл Николаев в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Днепр — Николаев 94:87 (26:29, 18:25, 32:13, 18:20)

Днепр: Дугат (21), Корниенко (17 + 10 подборов + 3 блок-шота), Тимофеенко (17 + 3 перехвата), Фесенко (10 + 8 подборов), Шундель (10 + 5 передач + 4 потери)

Николаев: Петерсон (48 + 7 подборов + 4 передачи + 3 перехвата + 6 потерь), Зотов (11 + 4 передачи)

На большой перерыв команды ушли при перевесе Корабелов в 10 очков. В третьей четверти Днепр перевернул ход встречи и вышел вперед — 76:67.

Николаев выиграл последнюю десятиминутку с разницей в два очка, но этого оказалось недостаточно для итоговой победы — 87:94.

Отметим, что в матче против Днепра защитник Николаева Квентин Петерсон набрал 48 очков и установил новый рекорд результативности украинской Суперлиги в нынешнем сезоне. Предыдущий рекорд составлял 39 очков.

Днепр поднялся на второе место в Суперлиге. Николаев идет на седьмой позиции.