Звезда NBA Дончич получил серьезную травму: сколько пропустит словенец

Новости спорта:Лидер Далласа Лука Дончич пропустит две недели из-за растяжения связок голеностопа.

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич пропустит две недели из-за растяжения связок голеностопа, сообщает ESPN. 20-летний баскетболист избежал серьезного повреждения после столкновения с Кендриком Нанном.

Отмечается, что словенский лидер Далласа не сможет помочь Маверикс в матчах Восточной конференции против Милуоки, Бостона, Филадельфии и Торонто.

В нынешнем сезоне средняя результативность 20-летнего словенца превышает 30 очков за матч. В ноябре Дончич был признан лучшим игроком Западной конференции НБА.

Обзор матча:

Без своего лидера Даллас проиграл Майами в овертайме (118:122). В следующем матче Маверикс сыграют против Милуоки Бакс на выезде.