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Звезда NBA Дончич получил серьезную травму: сколько пропустит словенец

Звезда NBA Дончич получил серьезную травму: сколько пропустит словенец
07:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Лидер Далласа Лука Дончич пропустит две недели из-за растяжения связок голеностопа.

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич пропустит две недели из-за растяжения связок голеностопа, сообщает ESPN. 20-летний баскетболист избежал серьезного повреждения после столкновения с Кендриком Нанном.

Отмечается, что словенский лидер Далласа не сможет помочь Маверикс в матчах Восточной конференции против Милуоки, Бостона, Филадельфии и Торонто.

В нынешнем сезоне средняя результативность 20-летнего словенца превышает 30 очков за матч. В ноябре Дончич был признан лучшим игроком Западной конференции НБА.

Обзор матча:

Без своего лидера Даллас проиграл Майами в овертайме (118:122). В следующем матче Маверикс сыграют против Милуоки Бакс на выезде.

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Баскетбол, НБА, БК Даллас, Новости баскетбола, Лука Дончич.
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