Звезда NBA Дончич получил серьезную травму: сколько пропустит словенец

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич пропустит две недели из-за растяжения связок голеностопа, сообщает ESPN. 20-летний баскетболист избежал серьезного повреждения после столкновения с Кендриком Нанном.
Отмечается, что словенский лидер Далласа не сможет помочь Маверикс в матчах Восточной конференции против Милуоки, Бостона, Филадельфии и Торонто.
В нынешнем сезоне средняя результативность 20-летнего словенца превышает 30 очков за матч. В ноябре Дончич был признан лучшим игроком Западной конференции НБА.
Обзор матча:
Без своего лидера Даллас проиграл Майами в овертайме (118:122). В следующем матче Маверикс сыграют против Милуоки Бакс на выезде.