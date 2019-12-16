Клуб украинца обыграл Барселону

Новости спорта:Уникаха Владимира Геруна нанесла поражение звездной Барселоне.

В рамках 13-го тура чемпионата Испании звездная Барселона принимала середняка Уникаху.

"Барселона" - "Уникаха" 95:105 (26:27, 30:24, 18:25, 21:29)

Барселона: Томич 20, Миротич 17 + 5 подборов, Абринес 14, Дэвис 11, Хиггинс 9 + 6 передач

Уникаха: Адамс 19, Бризуэла 15, Вачински 15, Суарес 12 + 7 подобров

Владимир Герун ("Уникаха") провел на паркете 17 минут, за которые набрал (3/4 двухочковые, штрафные), собрал 5 подборов при 1 потере и 4 фолах. РЭ +10. Плюс-минус +10.

Артем Пустовой, который уже второй сезон выступает за Барселону, по решению тренера не играл.