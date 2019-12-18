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9 очков Лэня не спасли Атланту от пятого поражения подряд

9 очков Лэня не спасли Атланту от пятого поражения подряд
09:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинец Алексей Лэнь набрал 9 очков в матче против Нью-Йорк Никс.

Украинский центровой Атланты Хоукс Алексей Лэнь в матче против Нью-Йорк Никс провел на площадке 25 минут, за это время набрав 9 очков и совершив 5 подборов. Но команда Лэня снова проиграла, теперь со счетом 143:120.

В среднем за игру он набирает 8,2 очка за матч и совершает 5 подборов.

На данный момент Атланта Хоукс внизу турнирной таблицы Восточной Конференции, где лидируют Милуоки Бакс.

НБА. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Никс (7-21) — Атланта Хокс (6-22) 143:120 (41:27, 36:26, 32:31, 34:36)

Хокс: Янг (42), Хантер (19), Картер (15), Хертер (14), Паркер (10), Лэнь (9 + 5 подборов)

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Нью-Йорк Никс, БК Атланта, Новости спорта, Алексей Лэнь.
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