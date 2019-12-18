Экс-клуб Леня повторил невероятный рекорд в NBA (Видео)

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12:04 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Санз смогли установить примечательное достижение несмотря на победу Лос-Анджелес Клипперс.

В рамках очередного тура НБА Финикс Санз проиграл Лос-Анджелес Клипперс на выезде со счетом 99:120.

Тем не менее, уступившая команды смогла повторить рекорд 30-летней давности. Санз - первый клуб, игроги которого в течение 31 сезона на протяжении как минимум 11 матчей отдавали по 29 ассистов.

Ранее таким достижением славилась Шарлотт Хорнтес, серия которой в 1988/89 составила 13 поединокв.

Обзор матча:

9 очков Лэня не спасли Атланту от пятого поражения подряд

Напомним, следующий матч Финикс проведет послезавтра, 20 декабря, против Охлакома-Сити Тандер. На их счету уже 11 побед в 27 матчах.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, БК Финикс Санз.
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