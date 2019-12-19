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ФБУ отклонила апелляцию Днепра

ФБУ отклонила апелляцию Днепра
20:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Исполком Федерации баскетбола Украины (ФБУ) рассмотрел апелляцию “Днепра” на решение Директората чемпионата Украины наказать клуб за поведение его президента Валерия Кондратьева.

Все участники Исполкома на своем заседании единогласно проголосовали за отклонение апелляции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Прокомментировал решение президент ФБУ Михаил Бродский: “Я благодарен ”Днепру” за все эти скандалы, ведь украинскому баскетболу без “Днепра” — никуда. Если убрать “Днепр” из чемпионата, он потеряет 50% интереса... Но никаких оснований так себя вести не было. И если мы это не остановим, будут трубы и сожженные машины”.

Как сообщалось, баскетбольный клуб “Днепр” получил наказание в виде штрафа (52 тыс. грн) за поведение своего президента Валерия Кондратьева и двух зрителей в перерыве матча украинской Суперлиги. Самого Валерия Кондратьева Директорат ФБУ дисквалифицировал на 2 матча.

Суть инцидента заключалась в том, что в перерыве игры Суперлиги Пари-Матч “Днепр” - “Киев-Баскет”, состоявшейся 1 декабря в Днипре, президент клуба Валерий Кондратьев обратился с угрозами к одному из арбитров матча. Также угрозы звучали из уст зрителя Игоря Коломойского, а в техническом коридоре - от зрителя Валерия Гуляева. Это отразил в своем отчете старший судья матча.

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Баскетбол, БК Днепр, ФБУ, Новости баскетбола.
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