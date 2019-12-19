ФБУ отклонила апелляцию Днепра

Все участники Исполкома на своем заседании единогласно проголосовали за отклонение апелляции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Прокомментировал решение президент ФБУ Михаил Бродский: “Я благодарен ”Днепру” за все эти скандалы, ведь украинскому баскетболу без “Днепра” — никуда. Если убрать “Днепр” из чемпионата, он потеряет 50% интереса... Но никаких оснований так себя вести не было. И если мы это не остановим, будут трубы и сожженные машины”.
Как сообщалось, баскетбольный клуб “Днепр” получил наказание в виде штрафа (52 тыс. грн) за поведение своего президента Валерия Кондратьева и двух зрителей в перерыве матча украинской Суперлиги. Самого Валерия Кондратьева Директорат ФБУ дисквалифицировал на 2 матча.
Суть инцидента заключалась в том, что в перерыве игры Суперлиги Пари-Матч “Днепр” - “Киев-Баскет”, состоявшейся 1 декабря в Днипре, президент клуба Валерий Кондратьев обратился с угрозами к одному из арбитров матча. Также угрозы звучали из уст зрителя Игоря Коломойского, а в техническом коридоре - от зрителя Валерия Гуляева. Это отразил в своем отчете старший судья матча.