Суперлига: Николаев и Черкасские Мавпы одержали победы

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Киев-Баскет" победил на чужой площадке "Запорожье" 93:60. "Николаев" дома обыграл "Одессу" 73:69. "Черкасские Мавпы" победили на выезде "Прометей" 99:92.
"Киев-Баскет" одержал седьмую победу в сезоне, разгромив на выезде "Запорожье" 93:60. Самый результативный игрок матча: Дейонте Симмонс (20) - "Запорожье".
"Николаев" на последних секундах вырвал победу у "Одессы" 73:69. Самый результативный игрок матча: Квентин Петерсон (28) - "Николаев".
"Прометей" проиграл дома "Черкасским Мавпам" 92:99. Самый результативный игрок матча: Александр Кольченко (21) - "Черкасские Мавпы".
Лидирует в чемпионате "Прометей" - 24 очка (14 матчей). "Днепр" занимает второе место - 22 (12). "Одесса" на 3-е месте - 21 (14).
Напомним, 15 декабря "Днепр" победил на своей площадке "Николаев" 94:87, а лидер гостей Квентин Петерсон установил новый рекорд сезона (48 очков).