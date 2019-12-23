Игрок Запорожья реализовал 9 из 9 трехочковых (Видео)

Новости спорта:Капитан Запорожья Андрей Мироненко стал лучшим игроком домашнего матча против Черкасских мавп (85:80).

Форвард запорожцев реализовал 9 из 9 трехочковых (5 из 5 в первой половине), установив рекорд по количеству точных дальних за матч в текущем регулярном чемпионате. Также 9 трехочковых в выездном матче против Днепра реализовал защитник Николаева Квентин Петерсон, однако выполнил 18 попыток из-за дуги.

Мироненко завершил матч с 27 очками в активе и только одним ложным броском с игры (РЕ 28), помог запорожцам второй раз в сезоне победить черкасскую команду. Это самый результативный матч для форварда в этом сезоне.

Напомним, БК Запорожье обыграло Черкасские Мавпы.