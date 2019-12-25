"Последний танец": Майк Джордан станет героем сериала

Американский телеканал ESPN снимет документальный многосерийный фильм о жизни легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Рабочее название телесериала – «Последний танец».
На текущий момент планируется отснять и смонтировать 10 серий, показ которых начнется в июне 2020 года.
Напомним, Джордана считают лучшими баскетболистом в истории.
«Его Воздушество» шесть раз становился чемпионом НБА в составе «Чикаго», шесть раз его признавали лучшим игроком финальной серии, пятикратный MVP регулярного сезона, дважды выигрывал Олимпийские игры. Сейчас Джордан владеет клубом НБА «Шарлотт Хорнетс».