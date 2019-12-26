ЛеБрон усугубил старую травму: подробности

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс усугубил повреждение паха в рождественском матче против Лос-Анджелес Клипперс (106:111).
ESPN передает, что из-за травмы лидер Озерных может пропустить несколько матчей. Отдельные члены организации уже призвали Джеймса взять перерыв для восстановления, несмотря на насыщенный календарь.
Из-за пахового повреждения Джеймс ранее не принимал участие в матче с Денвер Наггетс, который его команда проиграла со счетом 104:128.
После того, как ЛеБрон получил травму в первой четверти, до конца матча он установил личный антирекорд по количеству нереализованных дальних бросков. Всего в рамках прошедшей «Битвы за Лос-Анджелес» Джеймс набрал 23 очка, отдал 10 результативных передач и совершил 9 подборов.
Примечательно, что главная звезда Лейкерс также повредился в рождественском матче в прошлом году, когда по итогам встречи с Голден Стэйт Уорриор он повредил пах и был вынужден пропустить 17 матчей подряд.
Несмотря на поражение от Клипперс, Лейкерс остаются лидерами в турнирной таблице Западного побережья.