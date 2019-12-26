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ЛеБрон усугубил старую травму: подробности

ЛеБрон усугубил старую травму: подробности
11:59 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:ЛеБрон Джеймс усугубил повреждение паха в рождественском матче против Лос-Анджелес Клипперс.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс усугубил повреждение паха в рождественском матче против Лос-Анджелес Клипперс (106:111).

ESPN передает, что из-за травмы лидер Озерных может пропустить несколько матчей. Отдельные члены организации уже призвали Джеймса взять перерыв для восстановления, несмотря на насыщенный календарь.

Из-за пахового повреждения Джеймс ранее не принимал участие в матче с Денвер Наггетс, который его команда проиграла со счетом 104:128.

ЛеБрон установил личный антирекорд в NBA

После того, как ЛеБрон получил травму в первой четверти, до конца матча он установил личный антирекорд по количеству нереализованных дальних бросков. Всего в рамках прошедшей «Битвы за Лос-Анджелес» Джеймс набрал 23 очка, отдал 10 результативных передач и совершил 9 подборов.

Примечательно, что главная звезда Лейкерс также повредился в рождественском матче в прошлом году, когда по итогам встречи с Голден Стэйт Уорриор он повредил пах и был вынужден пропустить 17 матчей подряд.

Несмотря на поражение от Клипперс, Лейкерс остаются лидерами в турнирной таблице Западного побережья.

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Баскетбол, БК Лейкерс, Леброн Джеймс, Новости баскетбола.
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