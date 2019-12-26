Киев-Баскет уступил дома Днепру

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Киев-Баскет" уступил дома одному из лидеров чемпионата - "Днепру" 81:86.
После уверенной победы над "Прометеем", "Киев-Баскет" проиграл на своей площадке другой команде из лидирующей тройки - "Днепру" 81:86.
Лидирует в чемпионате "Прометей" - 25 очков (15 матчей). "Днепр" на 2-м месте - 24 (13). "Химик" занимает 3-е место - 23 (14).
Напомним, 22 декабря "Киев-Баскет" одержал восьмую победу в сезоне, обыграв на выезде "Прометей" 88:74.