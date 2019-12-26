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Киев-Баскет уступил дома Днепру

Киев-Баскет уступил дома Днепру
21:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Команда из Днепра добыла 11-ю победу в сезоне и поднялась на второе место.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Киев-Баскет" уступил дома одному из лидеров чемпионата - "Днепру" 81:86.

После уверенной победы над "Прометеем", "Киев-Баскет" проиграл на своей площадке другой команде из лидирующей тройки - "Днепру" 81:86.

Лидирует в чемпионате "Прометей" - 25 очков (15 матчей). "Днепр" на 2-м месте - 24 (13). "Химик" занимает 3-е место - 23 (14).

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Напомним, 22 декабря "Киев-Баскет" одержал восьмую победу в сезоне, обыграв на выезде "Прометей" 88:74.

 

 

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Суперлига, БК Днепр, ФБУ, БК Киев-Баскет, БК Киев-Баскет - БК Днепр.
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