Новости спорта:Одесса без проблем прошла Житомир в четвертьфинальном противостоянии.

Определился первый участник «финала четырех» Кубка Украины. Им стал БК Одесса, который и во втором матче сумел одолеть Житомир.

Фактически, судьба встречи решилась еще в первом матче, когда одесситы победили с разницей в 39 очков. Второе противостояние было очень похожим на вчерашний поединок. Более опытная одесская команда уверенно доминировала в каждой из четырех четвертей, сделав солидное преимущество еще в первой десятиминутке.

Житомир, хоть и старался всячески догнать соперника, сумел лишь подкорректировать общую разницу в счете — 62:93.

Сегодня также состоялся первый матч между Тернополем и Химиком. Представитель Высшей лиги дал бой южненцам и даже сумел выиграть первую четверть — 24:19.

Впрочем, в составе Химика сегодня в ударе был Салливан, наколотивший 34 очка. Химик взял остальные три четверти и довел матч до победы с разницей в 10 очков — 86:76.