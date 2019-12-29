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Определился первый участник Финала четырех Кубка Украины

Определился первый участник Финала четырех Кубка Украины
18:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Одесса без проблем прошла Житомир в четвертьфинальном противостоянии.

Определился первый участник «финала четырех» Кубка Украины. Им стал БК Одесса, который и во втором матче сумел одолеть Житомир.

Фактически, судьба встречи решилась еще в первом матче, когда одесситы победили с разницей в 39 очков. Второе противостояние было очень похожим на вчерашний поединок. Более опытная одесская команда уверенно доминировала в каждой из четырех четвертей, сделав солидное преимущество еще в первой десятиминутке.

Житомир, хоть и старался всячески догнать соперника, сумел лишь подкорректировать общую разницу в счете — 62:93.

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Сегодня также состоялся первый матч между Тернополем и Химиком. Представитель Высшей лиги дал бой южненцам и даже сумел выиграть первую четверть — 24:19.

Впрочем, в составе Химика сегодня в ударе был Салливан, наколотивший 34 очка. Химик взял остальные три четверти и довел матч до победы с разницей в 10 очков — 86:76.

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Суперлига, БК Химик, БК Одесса, ФБУ, Новости баскетбола, БК Житомир.
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