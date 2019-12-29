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В чемпионате Испании состоялось украинское дерби

В чемпионате Испании состоялось украинское дерби
22:17 Вс, 29 Декабрь 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Бобров выступил лучше Геруна, но его команда уступила.

Сегодня, 29 декабря, в рамках 15-го тура чемпионата Испании Фуэнлабрада принимала Уникаху.

Матч примечателен тем, что за эти клубы играют баскетболисты сборной Украины. Фуэнлабраду представляет форвард Вячеслав Бобров, а за Уникаху выступает Владимир Герун. 

Фуэнлабрада - Уникаха 81:82 (24:19, 14:19, 30:15, 13:29)

Ф: Эйенга 13, Бобров 12, Гарсия 11, Беллас 11 + 4 передач

У: Бризуэла 16, Томпсон 14, Диаз 13 + 6 подборов

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Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада") провел на паркете 23 минуты, за которые набрал 12 очков (5/6 двухочковые, 2/2 штрафные), собрал 4 подбора при 2 потерях. РЭ +13. Плюс-минус -3.

Владимир Герун ("Уникаха") провел на паркете 23 минуты, за которые набрал 4 очка (2/6 двухочковые, 0/2 штрафные), собрал 7 подборов, отдал 1 передачу, совершил 1 перехват, поставил 3 блок-шот при 1 потере и 2 фолах. РЭ +9. Плюс-минус +9.

Это поражение опустило Фуэнлабраду в зону вылета. 

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Новости баскетбола, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Уникаха, Фуэнлабрада.
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