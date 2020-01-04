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Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины

Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
21:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Киевляне отыграли у "Николаева" 16 очков после первого матча.

"Киев-Баскет" уверенно победил "Николаев" (98:78) в матче 1/4 финала Кубка Украины. Киевляне отыграли 16-очковое поражение в первой игре и вышли в Финал четырех.

Киевляне убедительно выиграли первую четверть, но вторая десятиминутка осталась за "Николаевом". Решающим стал третий период матча, в котором "Киев-Баскет" довел преимущество до 22 очков.

Самым результативным игроком поединка вновь стал защитник "Николаева" Квентин Петерсон, который набрал 33 очка. В первом матче американец записал себе в актив 44 очка.

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"Киев-Баскет" вышел в Финал четырех Кубка Украины. Ранее туда уже пробилась "Одесса".

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Баскетбол, Новости баскетбола, Кубок Украины по баскетболу, БК Киев-Баскет.
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