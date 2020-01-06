Больше не нужен: Лейкерс готовы избавиться от звезды

Новости спорта:Кайл Кузма вскоре может сменить команду, ведь франшиза готова рассмотреть варианты с его обменом.

Нападающий Лос-Анджелес Лейкерс Кайл Кузма вскоре может сменить команду, ведь франшиза готова рассмотреть варианты с его обменом, сообщает The Athletic.

В данный момент Кузма меньше играет со старта за Лейкерс, ведь в межсезонье команду пополнил экс-игрок Нью-Орлеан Пеликанс Энтони Дэвис.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок в среднем набирает за Лос-Анджелес 12,1 очка за игру. В октябре он продлил контракт до 2021 года.

В прошлом сезоне Кузма в среднем набирал больше, чем в этом: 18,7 очков за игру, а также 5,5 подборов и 2,2 передачи.

Лос-Анджелес Лейкерс находятся на первом месте турнирной таблицы Западной конференции НБА, имея в своем активе 29 побед и лишь 7 поражений.