Больше не нужен: Лейкерс готовы избавиться от звезды

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15:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Кайл Кузма вскоре может сменить команду, ведь франшиза готова рассмотреть варианты с его обменом.

Нападающий Лос-Анджелес Лейкерс Кайл Кузма вскоре может сменить команду, ведь франшиза готова рассмотреть варианты с его обменом, сообщает The Athletic.

В данный момент Кузма меньше играет со старта за Лейкерс, ведь в межсезонье команду пополнил экс-игрок Нью-Орлеан Пеликанс Энтони Дэвис.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок в среднем набирает за Лос-Анджелес 12,1 очка за игру. В октябре он продлил контракт до 2021 года.

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В прошлом сезоне Кузма в среднем набирал больше, чем в этом: 18,7 очков за игру, а также 5,5 подборов и 2,2 передачи.

Лос-Анджелес Лейкерс находятся на первом месте турнирной таблицы Западной конференции НБА, имея в своем активе 29 побед и лишь 7 поражений.

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Баскетбол, НБА, БК Лейкерс, Новости баскетбола, Кайл Кузма.
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