Суперлига: Киев-Баскет во второй раз в сезоне обыграл Николаев

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Киев-Баскет" обыграл дома "Николаев" 96:91.
Столичный клуб одержал девятую победу в сезоне за счет рывка в третьей четверти. 96:91 - победа "Киев-Баскет". Самый результативный игрок матча: Сергей Приймак (26) - "Николаев".
Лидирует в чемпионате "Днепр" - 26 (14). На втором месте "Прометей" - 25 очков (15 матчей). "Химик" на третьем месте - 25 (15).
Напомним, 9 января в баскетбольной Суперлиге "Химик" (Южный) обыграл дома "Харьковских Соколов" 90:66, а "Днепр" победил "Одесса" 84:78.