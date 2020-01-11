Прометей в результативном матче одолел Запорожье

Новости спорта:Запорожцам не помогло и возвращение в команду Джервона Прессли.

Прометей дома обыграл Запорожье в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги (105:95).

На большой перерыв команды ушли при преимуществе гостей в четыре очка. В третьей десятиминутке команды обменялись рывками, а хозяева площадки повели с разницей +2. Судьба встречи решилась в последней четверти, в которой сильнее были игроки Прометея.

Прометей набрал 27 очков и вернул лидерство в Суперлиге, опережая Днепр и Химик по дополнительным показателям. Запорожье идет на 6-й позиции.

В следующем матче Прометей 19 января сыграет с Николаевым. Запорожье сыграет с Корабелами 17 января.