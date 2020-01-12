Игрок сборной Украины привел свой клуб к победе в европейском чемпионате

Новости спорта:Александр Липовый стал самым результативным в своей команде.

В матче 15-го тура чемпионата Греции Промитеас, цвета которого защищает лидер сборной Украины Александр Липовый, отправился в гости к Ионикосу.

Матч вышел сложным, победитель определился лишь в концовке, к счастью, победу одержала команда украинца.

"Ионикос" - "Промитеас" 69:73 (16:7, 16:26, 13:24, 24:16)

И: Джонс 22 + 12 подборов, Симпсон 14, Секелларио 12 + 7 подборов

П: Липовый 20, Манцарис 17 + 7 передач, Аграванис 15 + 14 подборов

Александр Липовый ("Промитеас") провел на паркете 33 минуты, за которые набрал 20 очков (5/6 двухочковые, 2/6 трехочковые, 4/8 штрафные), собрал 8 подборов, отдал 1 передачу, совершил 1 перехват при 3 потерях и 3 фолах. Плюс-минус +10.